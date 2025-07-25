Курс другого за величиною цифрового токена, ефіру, також знизився.

Біткойн у п'ятницю, 25 липня, подешевшав разом з іншими ризиковими активами. Інвестори вже не сподіваються на зниження процентних ставок у США.

Видання Bloomberg пише, що курс найбільшої криптовалюти впав до найнижчого рівня з 11 липня - 115 122 долари за монету. Курс другого за величиною цифрового токена, ефіру, знизився приблизно на 3%, а курс XRP впав на 5,3%.

"Загальний висхідний тренд залишається незмінним, але динаміка сповільнилася, і трейдери проявляють обережність", - зазначила криптоаналітик BTC Markets Рашель Лукас.

Відео дня

Сильніші, ніж очікувалося, дані щодо зайнятості в США послабили надії на зниження ставок Федеральної резервної системи, чинячи тиск на криптовалюти.

Курс біткоїна - останні новини

4 травня видання Forbes писало, що аналітики ринку очікують на подальше зростання вартості біткоїна найближчим часом, зокрема не відкидають встановлення нового рекорду його ціни. Директор із дослідження ринку Unchained Джо Бернетт зазначив, що біткоїн може сягнути 200 000 або 250 000 доларів цього року.

У середині липня біткоїн сягнув рекордного рівня в 123 205 доларів, продовжуючи стійке зростання, зумовлене оптимізмом щодо регуляторного середовища в США та припливом коштів у криптовалютні інвестиційні продукти.

Вас також можуть зацікавити новини: