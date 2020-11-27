Після стрімкого зльоту біткоїн пішов вниз.

Курс криптовалюти біткоїн за день обвалився до мінімуму за останні 10 днів, максимальне падіння за день склало 13%.

Про це повідомляє Reuters.

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25 листопада курс криптовалюти на піку досяг $19 521 - максимального значення за останні три роки. Однак 26 листопада вартість біткоїна впала, на момент 18:00 за Києвом вона становила $16 915. максимальне падіння протягом дня склало $2600.

З початку року курс біткоїн виріс приблизно на 140%, ледь не досягнувши рекордного максимуму в $19 666. Такому зростанню сприяли попит на більш ризиковані активи, сприйняття його стійкості до інфляції та очікування, що криптовалюта отримає широке визнання.

Курс криптовалюти обвалився після твіту СЕО Coinbase Inc. Брайана Армстронга, в якому він припустив, що США розглядають нові правила, які підірвуть анонімність цифрових транзакцій.

"Минулого тижня до нас дійшли чутки про те, що Казначейство США і міністр фінансів Мнучін планують прийняти нові правила, що стосуються автономних криптовалютних гаманців, до закінчення терміну його повноважень. Я стурбований тим, що це може мати непередбачені побічні ефекти, і хотів би поділитися цими побоюваннями", - написав Армстронг в Twitter.

Таким чином, до падіння курсу привели побоювання з приводу регулювання криптовалюти та виведення коштів інвесторами.

Хронологія подій

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Автор: УНІАН