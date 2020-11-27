Курс криптовалюти біткоїн за день обвалився до мінімуму за останні 10 днів, максимальне падіння за день склало 13%.
Про це повідомляє Reuters.
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25 листопада курс криптовалюти на піку досяг $19 521 - максимального значення за останні три роки. Однак 26 листопада вартість біткоїна впала, на момент 18:00 за Києвом вона становила $16 915. максимальне падіння протягом дня склало $2600.
З початку року курс біткоїн виріс приблизно на 140%, ледь не досягнувши рекордного максимуму в $19 666. Такому зростанню сприяли попит на більш ризиковані активи, сприйняття його стійкості до інфляції та очікування, що криптовалюта отримає широке визнання.
Курс криптовалюти обвалився після твіту СЕО Coinbase Inc. Брайана Армстронга, в якому він припустив, що США розглядають нові правила, які підірвуть анонімність цифрових транзакцій.
"Минулого тижня до нас дійшли чутки про те, що Казначейство США і міністр фінансів Мнучін планують прийняти нові правила, що стосуються автономних криптовалютних гаманців, до закінчення терміну його повноважень. Я стурбований тим, що це може мати непередбачені побічні ефекти, і хотів би поділитися цими побоюваннями", - написав Армстронг в Twitter.
Таким чином, до падіння курсу привели побоювання з приводу регулювання криптовалюти та виведення коштів інвесторами.
Хронологія подій
- У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.
- Ціна криптовалюти 13 березня впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.
- 11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.
- Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".
- Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.
- Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїн, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долар за монету.
- 22 жовтня 2020 року вартість біткоїн піднялася до річного максимуму.
- 4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткоїн піднявся вище $14 тисяч.
- 18 листопада 2020 року вартість біткоїн вперше з Грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.
- 24 листопада 2020 року вперше за три роки ціна біткоїна перевищила 19 тисяч доларів.
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