У 'ПриватБанку' зріс долар: свіжий курс валют на вівторок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 21 липня, зріс на 5 копійок і становить 44,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 51,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок подорожчав на 20 копійок і становить 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 51,55 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 21 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,70 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,10 гривні за один євро, таким чином національна валюта втратила 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 3 копійки і складає 44,94 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,47 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 3 копійки і становить 51,44 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,81 гривні за євро.

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