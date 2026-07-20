Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 21 липня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,10 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 21 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,70 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,10 гривні за один євро, таким чином національна валюта втратила 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,69/44,73 грн/дол., а до євро - 51,04/51,07 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 20 липня зріс на 2 копійки і складав 44,91 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,38 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 7 копійок і становив 51,47 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,86 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,85 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 5 копійок і складав 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

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