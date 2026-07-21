Обмінники та банки оновили курс валют: скільки коштує долар сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,47 грн, а євро – 50,86 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 21 липня, зріс на 3 копійки і складає 44,94 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,47 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 3 копійки і становить 51,44 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,81 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,73 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,63 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,35 грн/євро, а курс продажу - 51,20 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 21 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,70 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,10 гривні за один євро, таким чином національна валюта втратила 4 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що валютний ринок входить в останню декаду липня без ознак паніки: долар найімовірніше залишатиметься в межах 44,5-45 гривень, а євро у звичних 50,5-52,5 гривні.

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