Продати долар в середньому можна за курсом 36,75 грн, євро – 40,30 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 27 червня, залишився на рівні попереднього показника – 37,35 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 41,00 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,75 грн за дол., євро – 40,30 грн за євро.

Що відбувається з курсом під час війни

Економіст Олег Пендзин прогнозує, що курс долара в Україні до кінця літа 2023 року буде стабільним і у тих межах, які є зараз. Економіст наголосив, що Нацбанк досяг мети, до якої прагнув: готівковий курс долара наразі близький до офіційного курсу у 36,6 гривні. Також Пендзин упевнений, що Україна надалі отримуватиме кошти від партнерів, що також триматиме стабільність валютного курсу.

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За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, цього тижня – з 26 червня по 2 липня - готівковий валютний ринок перебуватиме у стані "відносного спокою": поточні курсові коливання будуть незначними, не перевищуючи 0,5 грн, і курсові рамки матимуть такий вигляд: 37-38 грн/дол. та 40-41,5 грн/євро.

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