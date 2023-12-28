Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,02 грн, євро – 42,37 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 28 грудня, подорожчав на 25 копійок – до 38,15 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 55 копійок і становить 42,50 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,65 грн, євро – за курсом 41,50 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 28 копійок – до 38,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 53 копійки і складає 42,37 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У банках та обмінниках України сьогодні значно подорожчала валюта. Так, готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 28 грудня, подорожчав на 20 копійок – до 38,30 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні подорожчав на 30 копійок і складає 42,30 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні незначно подорожчав на 42 копійки – до 38,50 грн/дол. (продати долар можна за 38,29 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав одразу на 60 копійок, до 42,55 грн/євро (курс продажу – 42,15 грн/євро).

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