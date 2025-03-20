Продати долар можна в середньому за курсом 41,28 грн, а євро – 45,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 20 березня, знизився на 2 копійки і в середньому становить 41,88 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,28 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 13 копійок і складає 45,62 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,00 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,60 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,50 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,55 грн/євро, а курс продажу - 45,30 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 20 березня, складає 85 796 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 566 560 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ на 20 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,57 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника. Офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 45,32 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 41,90 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,10 до 41,80 грн/дол.

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