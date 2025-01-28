Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,37 грн, євро – 44,64 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 28 січня, зріс на 10 копійок і становить 42,30 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні, в свою чергу, подорожчав на 15 копійок і складає 44,55 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,70 грн, євро – за курсом 43,55 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок складає 42,37 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 28 січня, зріс до 44,64 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 28 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,95 грн/дол., тобто гривня незначно послабилася –на 2 копійки. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 44,15 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 23 копійки.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні зросла до 42,27 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,22 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,45 грн/євро, курс продажу - 44,15 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 28 січня, складає 102 850,70 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 350 870,55 грн.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН зазначав, що курс валют в Україні в лютому може бути мінливим, проте банкір переконаний, що долар буде перебувати в межах 42-42,4 гривні.

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