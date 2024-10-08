Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, євро – 45,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 8 жовтня, залишився на попередньому рівні – 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 45,75 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,10 грн за євро.

Який курс долара у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку зріс на 2 копійки і складає 41,47 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 6 копійок і складає 45,78 грн/євро (курс продажу – 45,63 грн/євро).

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Нацбанк встановив 8 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,20 грн/дол., таким чином, гривня незначно послабшала на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 45,22 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 21 копійку.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що якщо є можливість, то потрібно заробляти на гривні. За його словами, поки курс гривні стоїть, недоцільно виходити з гривневих депозитів до терміну їх закінчення, щоб не втратити зароблені відсотки. Надалі, для отримання більшого прибутку, є сенс інвестувати в тримісячні гривневі ОВДП із прибутковістю 15,5% річних.

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