У 'ПриватБанку' стрімко дешевшає євро: актуальний курс валют на 8 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,87 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 8 жовтня, залишився на рівні попереднього дня і складає 41,45 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 15 копійок і становить 45,75 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 грн, євро – за курсом 44,75 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний – 45,87 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 2 копійки і складає 41,47 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,40 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 6 копійок і складає 45,78 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти знаходитиься на рівні 45,63 грн/євро.

НБУ встановив на 8 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,20 грн/дол., таким чином, гривня незначно послабшала на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня значно посилила свої позиції. Офіційний курс Нацбанка щодо європейської валюти на вівторок встановлений на рівні 45,22 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 21 копійку.

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