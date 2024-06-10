Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,65 грн, євро – 43,86 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 10 червня, зріс на 10 копійок – до 40,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 5 копійок і складає 44,45 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,20 грн, євро – за курсом 43,45 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні залишився на рівні попереднього показника - 40,65 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 39 копійок і складає 43,86 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 10 копійок і складає 40,80 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,70 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,36 грн/євро (курс продажу – 44,10 грн/євро).

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин прогнозує, що долар може і надалі дорожчати найближчим часом. За його словами, схожа ситуація була наприкінці грудня, коли курс перетнув позначку у 38 гривень та наближався до 39 гривень.

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