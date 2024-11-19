Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 19 листопада, зріс на 5 копійок і становить 41,66 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і становить 44,20 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 грн, євро – за курсом 43,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився на рівні 44,05 грн.

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Нацбанк встановив на 19 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро на сьогодні встановлений на рівні 43,63 гривень за один євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки.

В обмінниках Києва курс долара сьогодні становить 41,68 грн/дол., що на 3 копійок вище за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,60 грн. При цьому курс євро сьогодні залишився на попередньому рівні - 44,20 грн/євро, а курс продажу - 44,05 грн/євро.

Слід зазначити, що начальник департаменту казнтачейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий дав прогноз курсу валют до 24 листопада. На його думку, коридори валютних змін на готівковому ринку будуть в межах 41,2-41,8 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро.

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