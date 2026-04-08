Перемир’я на Близькому Сході обвалило долар США до мінімуму

Найбільше долар подешевшав щодо валют, чутливих до ризику.

Американський долар ослаб щодо всіх основних валют після того, як США та Іран погодили двотижневе перемир’я. Це зменшило попит на цю валюту як на "тиху гавань", пише Bloomberg.

Індекс долара від Bloomberg впав на 0,9% до мінімуму за чотири тижні, оскільки угода спричинила зниження дохідностей казначейських облігацій США, що додатково послабило попит на валюту. Найбільше долар США подешевшав щодо валют, чутливих до ризику, зокрема південноафриканського ранда та південнокорейської вони.

Іран заявив, що перемир’я гарантує безпечне проходження суден через Ормузьку протоку протягом двох тижнів, що сприятиме стабільнішим постачанням нафти на світові ринки.

"Найімовірніший сценарій зараз – це зростання схильності до ризику, що тисне на долар і підтримує ризикові активи. Для ринків ключовим випробуванням стане те, чи зможуть судна безпечно проходити через протоку. Згодом, із надходженням нових даних, можна буде оцінити інфляційний ефект від конфлікту", – зазначив стратег National Australia Bank Родріго Катріл.

Від початку війни наприкінці лютого долар зміцнювався завдяки статусу "тихої гавані", а також через те, що економіка США виграє від високих цін на нафту як її експортер.

Зазначається, що китайський юань зріс до максимуму за три роки після новин про перемир’я, а також після того, як Народний банк Китаю встановив найвищий за місяць щоденний фіксований курс валюти. Курс новозеландського долара також отримав додатковий імпульс завдяки новинам про те, що центральний банк на засіданні з питань монетарної політики обговорив можливість підвищення процентної ставки.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що погодився на пропозицію Пакистану припинити атаки по Ірану на два тижні. Він заявив, що США вже досягли всі військові цілі, які спочатку поставили, і "навіть домоглися більшого". У свою чергу, Тегеран погодився відкрити Ормузьку протоку на час двотижневого перемир'я зі США, однак лише за умови, що атаки на Іран будуть припинені.

Світові фінансові ринки різко відреагували на новину про тимчасове припинення вогню між США та Іраном. Після тижнів напруженості ціни на нафту обвалилися, а фондові індекси пішли вгору, сигналізуючи про короткострокове полегшення для інвесторів.

