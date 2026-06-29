'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштує долар в понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 29 червня, знизився на 5 копійок і становить 45,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок подешевшав на 20 копійок і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився і складає 51,55 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 29 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,13 грн за один євро, тобто гривня втратила 21 копійку.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що липень навряд чи стане місяцем валютних сенсацій, на відміну від червня. Курс долара може залишатися поблизу 45 гривень і навіть ситуативно рухатися вище, але без ознак втратою гривні стійкості або контрольованості.

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