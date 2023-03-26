Курс євро становить 41,10 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня – 38,35 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також не змінився і складає 41,10 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,85 грн/дол., євро - 40,10 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,98 грн.

Нагадаємо, з 21 травня 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%. А 21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Курс долара в Україні - скільки коштує долар 26 березня в обмінниках

Як раніше писав УНІАН, курс гривні до долара 26 березня в банківських обмінниках Києва залишився на рівні попереднього дня - 38,60 грн/дол.

Відносно євро курс гривні також залишився на рівні 41,50 грн/євро. А продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,10 грн за дол., євро - 40,70 грн за євро.