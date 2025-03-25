Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, а євро – 45,46 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 25 березня, подорожчав на 10 копійок і становить 41,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро – за курсом 44,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 25 березня, залишився на позначці 45,46 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 25 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,64 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником. За даними на сайті НБУ, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 45,09 гривні за один євро, тобто національна валюта України втратила також 11 копійок.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,65 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,55 гривні. Курс готівкового євро складає 45,30 грн/євро, а курс продажу - 45,15 грн/євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що протягом 24-30 березня ситуація на валютному ринку не буде загрозливою.

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