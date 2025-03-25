Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, а євро – 44,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 25 березня, зріс на 5 копійок і в середньому становить 41,93 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 45,40 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,80 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,65 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,55 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,30 грн/євро, а курс продажу - 45,15 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 25 березня, складає 86 432 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 3 611 780 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 25 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,64 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції: офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 45,09 гривні за один євро, тобто гривня втратила також 11 копійок.

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