Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,66 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 9 жовтня, залишився на рівні попереднього дня і складає 41,45 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні також залишився незмінним і становить 45,75 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 грн, євро – за курсом 44,75 грн за одиницю іноземної валюти.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 21 копійку – до 45,66 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні зранку знизився на 4 копійки і складає 41,43 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,38 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 3 копійки і складає 45,75 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 45,60 грн/євро.

НБУ встановив на 9 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,18 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанка щодо євро на середу встановлений на рівні 45,24 грн/євро, тобто гривня знизилася на 2 копійки.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,80 до 41,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,00 до 41,65 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: