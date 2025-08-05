Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 5 серпня, не змінився і складає 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 48,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 47,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 5 серпня, також залишився незмінним – 48,78 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив 5 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,79 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 3 копійки.

За даними нацбанку, по відношенню до євро гривня значно послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,35 гривні за один євро, тобто гривня втратила 71 копійку.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився на рівні 42 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 8 копійок і складає 48,70 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,85 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: