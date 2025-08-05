Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 5 серпня, залишився на рівні 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 8 копійок і складає 48,70 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,85 гривні за євро.
Курс валют в обмінниках на сьогодні
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,60 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,50 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,34 грн/євро, а курс продажу - 48,12 грн/євро.
Курс біткоїна до долара
Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 5 серпня, складає 114 155 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 768 360 грн.
Курс валют в Україні – останні новини
Національний банк України встановив 5 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,79 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 3 копійки.
По відношенню до євро гривня значно послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,35 гривні за один євро, тобто гривня втратила 71 копійку.