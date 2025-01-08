Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,74 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 8 січня, зріс на 5 копійок і становить 42,80 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 44,55 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,15 грн, євро – за курсом 43,55 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу складає 42,74 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 8 січня, становить 44,25 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 8 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,23 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар вчергове оновив історичний максимум.

Офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,88 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

В обмінниках Києва середній курс долара сьогодні становив 42,75 грн/дол., а продати долар можна за 42,70 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,50 грн/євро, а курс продажу - 44,22 грн/євро.

Крім того, експерти дали свої поради українцям щодо того, продавати чи купувати валюту на цьому тижні, а також як краще вкласти свої заощадження, щоб отримати прибуток.

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