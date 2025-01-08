Продати долар можна в середньому за курсом 42,15 грн, євро – 43,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 8 січня, зріс на 5 копійок і в середньому становить 42,75 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 13 копійок і становить 44,48 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,80 грн за євро.

Який курс долара у Києві сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,75 грн/дол., а продати долар можна за 42,70 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,50 грн/євро, курс продажу - 44,22 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 8 січня, складає 95 620,18 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 067 868,88 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 8 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,23 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар вкотре оновив історичний максимум.

Раніше УНІАН писав, що 2025 рік почався зі зростання курсу долара до гривні, а підвищення податків з'їдає частину прибутку від вкладів, і що економісти радять робити українцям із заощадженнями за нинішньої ситуації - продавати чи купувати валюту.

Вас також можуть зацікавити новини: