Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,88.

На середу, 8 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,23 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником, свідчать дані на сайті регулятора. Таким чином, долар вкотре оновив історичний максимум.

Щодо європейської валюти гривня у свою чергу дещо посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,88 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,30/42,33 грн/дол., євро - 44,01/44,02 грн/євро.

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Курс валют в Україні: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у валютних обмінниках столиці України подорожчала валюта: середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,70 грн/дол., а продати долар можна за 42,67 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні - 44,50 грн/євро, курс продажу - 44,25 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 7 січня, зріс на 10 копійок і становить 42,70 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 44,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,10 грн, євро – за курсом 43,40 грн за одиницю іноземної валюти.

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