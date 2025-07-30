Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,15 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 31 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,77 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,15 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,73/41,76 грн/дол., а євро - 48,12/48,14 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 30 липня зріс на 3 копійки і складав 41,95 гривні за долар, а курс євро знизився одразу на 45 копійок і складав 48,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 47,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

В оновленому макроекономічного прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital вказано, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні за долар до кінця 2025 року. В разі продовження активних бойових дій в 2026 році американська валюта може подорожчати до 46 гривень за долар.

При цьому за умов "стійкого перемир’я" аналітики вважають, що НБУ буде тримати гривню стабільною відносно долара на рівні біля 44 гривні за долар.

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