Продати долар можна в середньому за курсом 41,45 грн, а євро – 47,68 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 31 липня, зріс на 2 копійки і складає 41,97 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 28 копійок і складає 48,50 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,68 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,71 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,45 грн/євро, а курс продажу - 48,00 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 31 липня, складає 118 665 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 956 180 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 31 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,77 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,15 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

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