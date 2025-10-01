У 'ПриватБанку' подешевшав долар: свіжий курс валют на середу

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 1 жовтня, знизився одразу на 20 копійок і складає 41,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 48,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 гривні, а євро - за курсом 47,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу подешевшав на 18 копійок і становить 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 1 жовтня, знизився на 24 копійки і складає 48,78 гривні.

Нацбанк встановив на 1 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,14 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 18 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,30 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс готівкового долара у банках перебуватиме в межах коридору від 40,70 до 41,90 гривні, а в обмінниках - у межах від 41,10 до 41,85 гривні.

На його думку, курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 47,80 до 49,20 гривні, а в обмінниках - від 47,90 до 49,10 гривні.

