'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: курс долара і євро 1 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 1 вересня, знизився на 5 копійок і становить 44,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав також на 5 копійок і складає 52,00 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 51,00 гривня за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок залишився незмінним і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився – 52,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 1 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,52 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто гривня зросла одразу на 24 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,82 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,34 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав одразу на 21 копійку і становить 52,03 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,39 гривні за євро.

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