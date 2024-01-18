Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,46 грн, євро – 42,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 18 січня, подешевшав на 10 копійок – до 38,45 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 30 копійок і становить 42,10 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,85 грн, євро - за курсом 41,10 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,46 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався і становить 42,02 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 18 січня, подешевшав на 18 копійок – до 38,50 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 28 копійок і складає 42,15 грн за євро.

У столичних валютних обмінниках валюта також знизилася у ціні: так, середній курс долара сьогодні зменшився на 13 копійок – до 38,44 грн/дол. (продати долар можна за 38,29 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 20 копійок, до 42,00 грн/євро (курс продажу – 41,73 грн/євро).

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