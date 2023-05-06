Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,02 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,52 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 10 копійок - до 41,50 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,02 грн/дол., євро – 40,50 грн/євро.

Що відбувається з курсом

Експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ прогнозує, що курс долара в Україні найближчим часом навряд чи зросте більш, ніж на 10%, й навряд чи доросте до позначок 46 або 50 гривень за долар.

Відео дня

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський прогнозує, що курс долара в Україні у травні може прямо залежати від політичної та військової ситуації в країні. Вартість валюти коливатиметься у межах 37-39 грн/дол.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько пргнозує, що до 7 травня курс долара в Україні коливатиметься у межах коридору 37,4 - 38,1 гривні за долар. Банкір прогнозує, що схожі тенденції будуть спостерігатися й надалі.

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