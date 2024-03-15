Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,25 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 18 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,80 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта при цьому трохи зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,25 грн/євро, тобто гривня зросла на 4 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,79/38,81 грн/дол., євро – 42,22/42,24 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 15 березня, знизився на 5 копійок, якщо порівнювати з курсом попереднього дня – до 38,95 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні також знизився на 5 копійок і складає 42,65 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 15 березня, знизився на 10 копійок і становить 38,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 42,60 грн за євро.

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