Євро продовжує дорожчати: курс валют в обмінниках та банках в останній день 2025 року

Продати долар можна в середньому за курсом 42,05 грн, а євро – 49,50 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 31 грудня, зріс на 14 копійок і становить 42,59 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,05 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 15 копійок і становить 50,20 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,50 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,03 грн/євро, а курс продажу - 49,83 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 31 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,39 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 17 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,86 гривні за один євро, тобто гривня втратила 21 копійку.

У державному бюджеті на 2026 рік закладено курс долара у 45,7 гривні. Аналітики в Україні прогнозують, що гривня послабиться щодо американської валюти, але психологічну позначку у 45 грн/дол. не перетне.

