Євро оновив історичний максимум: офіційний курс валют на останній день 2025 року

Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,86 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 31 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,39 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 17 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,86 гривні за один євро, тобто гривня втратила 21 копійку. Цей показник став черговими історичним максимум курсу євро в Україні. Попередній рекорд було встановлено 25 грудня (48,68 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,39/42,42 грн/дол., а євро - 49,86/49,89 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 30 грудня зріс на 15 копійок і становив 42,45 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,95 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок і становив 50,05 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,40 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 15 копійок і становив 42,45 гривні за долар, а курс євро подорожчав також на 15 копійок і становив 50,10 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,85 гривні, а євро - за курсом 49,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

