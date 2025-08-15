Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 15 серпня, знизився на 5 копійок – до 41,70 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,21 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 48,73 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,05 гривні за євро.
Курс валют в обмінниках на сьогодні
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,38 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,50 грн/євро, а курс продажу - 48,35 грн/євро.
Курс біткоїна до долара
Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 15 серпня, складає 119 174 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 946 110 грн.
Курс валют в Україні – останні новини
Національний банк України встановив на 15 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,45 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 6 копійок.
По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,44 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку.