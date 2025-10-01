Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, а євро – 48,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 1 жовтня, знизився на 2 копійки – до 41,53 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,00 гривня за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав також на 2 копійки і складає 48,83 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,10 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,30 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,80 грн/євро, а курс продажу - 48,60 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 1 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,14 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 18 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,30 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов, в свою чергу, розповідає, що наразі ситуація на валютному ринку є логічним продовженням серпневих трендів – курси валют залишаються на цілком прийнятному рівні. Так, курс долара коливається в проміжку 41,2-41,6 грн, а євро перебуває в межах 48-49 грн.

