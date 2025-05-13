Продати долар можна за курсом 41,15 грн, євро - 46,00 грн

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 13 травня, не змінився і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,15 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 40 копійок і складає 46,80 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,00 гривень за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,47 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 46,60 грн/євро, а курс продажу - 46,33 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 13 травня, складає 102 400 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 4 245 780 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 13 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,54 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 46,16 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 59 копійок.

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