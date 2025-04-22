Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, а євро – 47,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 22 квітня, не змінився і в середньому становить 41,60 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,00 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 50 копійок і складає 48,00 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,00 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,11 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,65 грн/євро, а курс продажу - 47,30 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 22 квітня, складає 88 370 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 656 430 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 22 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,77 грн за один євро, тобто гривня втратила одразу 74 копійки. Це стало черговим історичним рекордом курсу євро в Україні.

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