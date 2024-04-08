Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,22 грн, євро – 42,55 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 8 квітня, знизився на 5 копійок і становить 39,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав також на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,75 грн, євро - за курсом 41,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 15 копійок і складає 39,22 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 19 копійок і становить 42,55 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 11 копійок – до 39,24 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,11 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 14 копійок і складає 42,81 грн/євро (курс продажу – 42,60 грн/євро).

Національний банк України встановив на понеділок, 8 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,84 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 18 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,09 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 26 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

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