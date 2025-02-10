Минулого року Монетний двір випустив понад 3 мільярди пенні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що наказав міністру фінансів Скотту Бессенту припинити випуск нових пенні. Він упевнений, що це скоротить непотрібні державні витрати.

"Давайте вирвемо все зайве з бюджету нашої великої країни, нехай навіть по пенні за раз", - цитує американського лідера видання The New York Times.

За його словами, пенні "буквально коштують нам більше, ніж 2 центи".

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Протягом багатьох років експерти та чиновники закликали відмовитися від пенні, купівельна спроможність якого впала через інфляцію, в той час як витрати на його випуск зросли.

Згідно зі щорічним звітом Монетного двору США, торік виробництво і розповсюдження одного пенні обійшлося в 3,69 цента. Це означає, що з урахуванням номінальної вартості кожен пенні приніс збиток у розмірі 2,69 цента.

Згідно з річним звітом, минулого року Монетний двір випустив понад 3 мільярди пенні, втративши при цьому близько 85,3 мільйона доларів. Пенні, які часто дають на здачу, але рідко витрачають, склали більше половини всіх монет, випущених Монетним двором. Минулого року в США в обігу перебувало близько 250 мільярдів пенні, або близько 700 на людину.

Ініціатива за відмову від пенні зіткнулася із серйозною опозицією. Правозахисна група "Американці за єдині центи" (Americans for Common Cents) стверджує, що відмова від одноцентової монети не призведе до економії коштів, оскільки "багато накладних витрат Монетного двору залишаться, і їх доведеться покривати коштом інших монет, збільшуючи їхню вартість у розрахунку на одиницю".

Крім того, ліквідація пенні збільшить попит на п'ятицентові монети, які ще дорожчі - 13,78 цента за монету, вважають в організації. Зазначається, що 10 центів - найдрібніша монета, номінал якої перевищує вартість випуску.

Прихильники пенні також стверджують, що скасування монети призведе до введення податку з продажів у розмірі одного цента, оскільки ціни, що закінчуються на 99 центів, часто зустрічаються.

Варто зазначити, що, за даними Монетного двору США, саме Конгрес, а не Казначейство або Федеральна резервна система, дає дозвіл на виготовлення монет.

Бюджет США - ідеї Трампа

Президент США Дональд Трамп намагається ліквідувати американське Агентство з міжнародного розвитку (USAID), яке фінансує програми міжнародної гуманітарної допомоги. На думку нового президент США, в агентстві процвітає корупція.

Крім того, Ілон Маск хоче закрити "Радіо Свобода" і "Голос Америки". Мільярдер вважає ці медіа "пережитком минулого".

Також нова адміністрація США планує суттєво "оптимізувати" витрати Пентагону в той самий час, коли Трамп тисне на Європу, вимагаючи від них різкого збільшення їхніх витрат на оборону.

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