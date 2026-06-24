'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: курс долара і євро на 24 червня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 24 червня, знизився на 10 копійок і становить 45,00 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав одразу на 25 копійок і складає 51,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,40 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу подешевшав на 20 копійок і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 26 копійок і складає 51,55 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 24 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,88 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,10 грн за один євро, тобто гривня зросла на 31 копійку.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 3 копійки і складає 45,13 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,63 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 7 копійок і становить 51,72 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,07 гривні за євро.

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