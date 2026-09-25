У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: курс долара і євро 25 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,25 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 25 вересня, знизився на 5 копійок і становить 45,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав також на 5 копійок і складає 51,50 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,50 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю зріс на 20 копійок і складає 45,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився незмінним і становить 51,55 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 25 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,97 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,12 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 9 копійок і складає 45,23 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,71 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 6 копійок і становить 51,60 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,92 гривні за євро.

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