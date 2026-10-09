Валюта почала дорожчати наприкінці тижня: курс долара в Україні 9 жовтня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,64 грн, а євро – 50,01 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 9 жовтня, зріс на 6 копійок і складає 45,21 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,64 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 4 копійки і становить 50,82 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,01 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,04 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,90 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,88 грн/євро, а курс продажу - 50,60 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 9 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,85 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,14 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що упродовж 12-18 жовтня долар перебуватиме в межах 44,7-45,3 грн, тоді як євро через підвищену волатильність може торгуватися приблизно по 50-51,5 грн.

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