Щодо долара гривня ослабла на 7 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Національний банк України на четвер, 18 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,90 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 33,64 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 13 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 18 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2790,38 (17 лютого - 2783,04)

100 EUR – 3364,22 (17 лютого - 3377,08)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,86/27,88 грн/дол., до євро - на рівні 33,61/33,63 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 17 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,83 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій