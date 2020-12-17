Курс гривні до євро ослаб до 34,08 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 18 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,82 грн/дол., тобто гривня ослабла на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 34,08 грн/євро, тобто гривня ослабла на 28 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 18 грудня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 27,82 (17 грудня - 27,73)

100 EUR - 34,08 (17 грудня - 33,80)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,83/27,85 грн/дол., до євро - на рівні 34,07/34,10 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 17 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,74 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій