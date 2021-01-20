Національний банк України на четвер, 21 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,20 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Читайте такожУ разі скасування локдауну гривня опиниться під тиском - експерт
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 34,15 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.
Офіційний курс
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 21 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2820,35 (20 січня – 2815,44)
100 EUR – 3414,88 (20 січня – 3415,55)
Курс на міжбанку
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,26/28,28 гривні/долар, до євро – на рівні 34,20/34,23 гривні/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на середу, 20 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,15 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram