Курс долара зріс до 28,20 гривні, а курс євро знизився до 34,15 гривні.

Національний банк України на четвер, 21 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,20 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 34,15 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 21 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2820,35 (20 січня – 2815,44)

100 EUR – 3414,88 (20 січня – 3415,55)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,26/28,28 гривні/долар, до євро – на рівні 34,20/34,23 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 20 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,15 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій