Національний банк України на четвер, 31 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,27 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 34,74 грн/євро, тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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Офіційний курс
Нацбанк на 31 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 28,27 (30 грудня - 28,26)
100 EUR - 34,74 (30 грудня - 34,63)
Міжбанк
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,30/28,33 грн/дол., до євро - на рівні 34,78/34,82 грн/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на середу, 30 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,26 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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