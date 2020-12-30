Курс гривні до євро ослаб до 34,74 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 31 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,27 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 34,74 грн/євро, тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Нацбанк на 31 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,27 (30 грудня - 28,26)

100 EUR - 34,74 (30 грудня - 34,63)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,30/28,33 грн/дол., до євро - на рівні 34,78/34,82 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 30 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,26 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій