Курс долара знизився до 28,26 гривні, а курс євро - до 34,64 гривні.

Національний банк України на середу, 30 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,26 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 34,64 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2826,05 (29 грудня – 2836,68)

100 EUR – 3463,75 (29 грудня – 3464,58)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,16/28,19 гривні/долар, до євро – на рівні 34,52/34,55 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 29 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,37 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій