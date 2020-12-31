Гривня за офіційним курсом залишилася на рівні 28,27 грн/дол.

Національний банк України на понеділок, 4 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,27 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього значення.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 34,74 грн/євро, тобто гривня також залишилася на рівні попереднього значення.

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Офіційний курс

Нацбанк на 4 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,27 (31 грудня - 28,27)

100 EUR – 34,74 (31 грудня - 34,74)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,30/28,33 грн/дол., до євро - на рівні 34,78/34,81 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 31 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,27 грн / дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій