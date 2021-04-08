Курс гривні до євро ослаб до 33,23 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 9 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,98 грн/дол., тобто гривня ослабла на 9 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 33,23 грн/євро, тобто гривня ослабла на 9 копійок порівняно з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 9 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2797,68 (8 квітня - 2789,23)

100 EUR - 3322,66 (8 квітня - 3213,88)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,96/27,98 грн/дол., до євро - на рівні 33,19/33,22 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 8 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,89 грн/дол., тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій