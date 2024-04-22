Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,00 грн, євро – 42,92 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 22 квітня, зріс на 15 копійок і становить 40,15 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 43,10 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,55 грн, євро – за курсом 42,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився – 40,00 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 37 копійок і становить 42,92 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 5 копійок – до 40,05 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,90 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 4 копійки і складає 43,09 грн/євро (курс продажу – 42,90 грн/євро).

Національний банк України встановив на понеділок, 22 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,79 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,38 грн/євро, тобто гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

Вас також можуть зацікавити новини: